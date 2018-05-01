الموسيقي السويدي أفيتشي انتحر مستخدما قطعة من الزجاج

نقل موقع "تي إم زد" عن مصادر مقربة من الموسيقي السويدي تيم بيرلينغ الشهير بأفيتشي قولهم إنه انتحر مستخدما قطعة من الزجاج.
وكان الموسيقي الشاب (28 عاماً) قد وجد ميتا داخل أحد الفنادق بالعاصمة العمانية مسقط في 20 أبريل/ نيسان الماضي.
جروح قطعية في العنق والمعصمين
ووفقا لتلك التصريحات، فإن أفيتشي قام بكسر زجاجة، قبل أن يستخدم قطعة منها لإحداث جروح قطعية في جسده، خاصة في منطقتي العنق والمعصمين، ما أدى إلى وفاته بعد فقدانه الكثير من الدماء.
وكانت عائلة الموسيقي الراحل قد نشرت بيانا في 26 أبريل/ نيسان الماضي، قالت فيه إنه "كان يعيش مرحلة التباس فكري، وكان يتساءل كثيرا حول ماهية وقيمة الأشياء، حول الحياة والسعادة، ولم يتسطع التعايش مع ذلك. فأراد أن يجد السلام".
وكان الموسيفي الشاب قد أعلن منذ عامين اعتزاله الجولات الموسيقية، وقالت عائلته في البيان إنه "حين أوقف جولاته، كان يريد استرداد التوازن في حياته والسعادة ليكون قادرا من جديد على عمل أكثر ما يحب في حياته وهو الموسيقى".
ووصفت عائلة أفيتشي الموسيقي الراحل "بالشخص الذي كان يبحث دائما على الكمال والاتقان في كل شيء، وكان دائما غير راض عما يفعل، وكان يعمل بكد وجهد كبير وهو ما سبب له توترا شديدا".
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