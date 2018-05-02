قالت وكالات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة يوم الأربعاء إن السلطات ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 17 عاما في مدينة بلانو بولاية تكساس لمزاعم بتخطيطه لهجوم يستلهم تنظيم الدولة الإسلامية يشمل إطلاق النار في مركز تسوق محلي.
اعتقال شاب بتهمة التخطيط لهجوم على مركز تجاري في الولايات المتحدة
اعتقال شاب بتهمة التخطيط لهجوم على مركز تجاري في الولايات المتحدة
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) والشرطة المحلية إن الطالب بالتعليم الثانوي متين عزيزي ياراند خطط لتنفيذ الهجوم في منتصف مايو أيار وسعى لتجنيد آخرين للمشاركة معه في إطلاق النار.
وقالت السلطات أيضا إن الشاب كتب "رسالة إلى أمريكا" يبرر فيها هجومه.
ويقبع الشاب في الحجز حاليا وحددت السلطات كفالة قدرها ثلاثة ملايين دولار للإفراج عنه.
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