حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء، المستثمرين من التعامل مع الموقع الالكتروني فايننشال دوت أورج، وهي شركة غير خاضعة للقواعد التنظيمية اجتذبت مستثمرين من دول في آسيا ومنطقة الخليج.
الإمارات تحذر من التعامل مع موقع إلكتروني
الإمارات تحذر من التعامل مع موقع إلكتروني
وأصدرت الهيئة بيانا يحذر المستثمرين من التعامل مع فايننشال دوت أورج وأي خدمات يقدمها فيما يتعلق بالمنتجات المالية.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من فايننشال دوت أورج.
وذكرت رويترز في يناير كانون الثاني أن فايننشال دوت أورج تدير مئات الآلاف من الدولارات لمستثمرين آسيويين رغم أنها غير مرخص لها بالتعامل في الصفقات المالية
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