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العراق

السيستاني يدعو العراقيين إلى منع عودة القادة الفاسدين إلى السلطة

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السيستاني يدعو العراقيين إلى منع عودة القادة الفاسدين إلى السلطة

السيستاني يدعو العراقيين إلى منع عودة القادة الفاسدين إلى السلطة
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قال المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني اليوم الجمعة، إنه يعارض عودة من بددوا الأموال العامة للسلطة. وأضاف السيستاني قائلا إنه على العراقيين منع عودة السلطة إلى القادة "الفاسدين" الذين خذلوا الدولة في الماضي على حد قوله.

ويأتي هذا الموقف في تدخل نادر من السيستاني في السياسة، والذي جاء قبل الانتخابات المقرر أن تجرى يوم 12 من مايو/أيار الحالي.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء جنوبي بغداد، التي ألقاها نيابة عنه أحد ممثليه وبثها التلفزيون، إن على العراقيين "تفادي الوقوع في شِباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين، من المجرَّبين أو غيرهم"، مبينا أنه يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين في الإنتخابات المرتقبة.

وبحسب المحلل السياسي عزيز جابر فإن هذا الخطاب يستهدف رؤوس القوائم الإنتخابية، الذي احتلوا مناصب في الحكومة العراقية وبرلمانيين، مثل نائب الرئيس العراقي نوري المالكي أو إياد علاوي، وكل منهما يترأس قائمة.

ومن بين الذين يرأسون القوائم الرئيسية في البلاد، يوجد رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، الذي يتهمه خصومه بالتراخي إزاء مكافحة الفساد، في بلد يحتل المرتبة 12 عالميا، من بين الدول التي تعاني من هذه الآفة.

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الوكالات • رويترز