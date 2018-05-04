أكاديمية الأوسكار تطرد كوسبي وبولانسكي لإدانتهما باعتداءات جنسية

تواصل "أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة" في الولايات المتحدة تنظيف صفوفها من الوجوه المتهمة بارتكاب اعتداءات جنسية، وذلك بعد الهزة الكبيرة التي أحدثتها حملة #مي_تو لشجب أفعال التحرش والعنف الجنسي التي تتعرض لها النساء في كواليس صناعة الفن السابع.
فقد قررت الأكاديمية التي توزع جوائز الأوسكار، طرد الممثل الأمريكي الكوميدي بيل كوسبي البالغ من العمر 80 عاما، والمخرج الفرنسي-البولندي رومان بولانسكي البالغ 84 عاما من عضويتها بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي.
وأدين كوسبي الأسبوع الماضي بتهمة إقامة علاقة جنسية دون موافقة لاعبة كرة سلة سابقة في العام 2004. وفي قضية منفصلة، أقر بولانسكي باتهامات وجهت إليه بإقامة علاقة مع مراهقة في 13 من العمر في قضية تعود إلى أربعة عقود.
وقالت الأكاديمية في بيان إن قرار فصل الفنانين جاء عملا بـ "معايير حسن السلوك" الخاصة بالمؤسسة، مع الإشارة إلى سعيها المتواصل إلى تشجيع "قيم احترام الكرامة الإنسانية".
ماهي الاتهامات الموجة لكوسبي وبولانسكي؟
وأدان القضاء الأميركي كوسبي الأسبوع الفائت بتخدير امرأة في العام 2004 والاعتداء عليها جنسيا، ومن المتوقع أن يبدأ حياة جديدة خلف القضبان بعد أن تمتع بالرفاهية لوقت طويل.
أما بولانسكي فهو ملاحق قضائيا في الولايات المتحدة في قضية تعود إلى العام 1977، اعترف فيها بإقامة علاقة جنسية مع قاصر بعد تخديرها، وأمضى على إثرها 42 يوماً في السجن، قبل أن يخرج بكفالة مالية، ويهرب من كاليفورنيا.
وفي سنة 2013، أصدرت المرأة التي أدين بولانسكي باغتصابها مذكراتها وكان غلاف الكتاب صورة التقطها المخرج لها قبل ثلاثة أسابيع من الاعتداء عليها.
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وكانت أكادمية الأوسكار بدأت حملة طرد المتهمين بقضايا جنسية في نهاية العام الماضي عندما أعلن عن فصل المنتج الأمريكي هارفي واينستين بعد اتهامه بالاعتداء والتحرش الجنسي بحق عشرات السيدات، من بينهم ممثلات شهيرات.