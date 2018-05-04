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الهند

شاهد: عواصف رملية "قاتلة" تودي بحياة 150 شخصا في الهند

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شاهد: عواصف رملية "قاتلة" تودي بحياة 150 شخصا في الهند

شاهد: عواصف رملية "قاتلة" تودي بحياة 150 شخصا في الهند
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reuters
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صرح مسؤولون الخميس إن عواصف قوية وأمطارا غزيرة اقتلعت أشجارا وأسقطت أعمدة الكهرباء وقتلت ما لا يقل عن 150 قتيلا في شمال وغرب الهند، حسب الوكالة الفرنسية للأنباء.

وذكرت السلطات أن يوم الأربعاء فقط قضى مالا يقل عن 33 شخصا في ولاية راجاستان الصحراوية في غرب البلاد بينما قتل 45 في ولاية اوتار براديش في الشمال.

وصرح هيمانت جيرا مسؤول إدارة الإغاثة والكوارث في راجاستان "تعرضنا لعاصفة شرسة، مصحوبة برياح بسرعة عاتية غير معتادة، ونتيجة لذلك قتل 33 شخصا في ألوار ودهولبور وبهاراتبور في راجاستان".

وضربت العواصف مناطق ساهاران وباريلي وبيجنور وأجرا في اوتار براديش.

وأطاحت الأمطار الغزيرة والرياح القوية بأعمدة الكهرباء والأشجار وسدت الطرق وعطلت إمدادات الكهرباء في المناطق الأشد تضررا.

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الوكالات • AFP