غارات تحالف تقوده السعودية تستهدف قيادات للحوثيين

قالت وسائل إعلام تديرها جماعة الحوثي في اليمن إن طائرات حربية تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية نفذت ضربتين جويتين على القصر الرئاسي في وسط العاصمة صنعاء في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وذكر التحالف أنه كان يستهدف قادة في جماعة الحوثي، وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف للصحفيين في الرياض "تم استهداف قيادات حوثية من الصف الأول والصف الثاني" دون تأكيد عدد المصابين أو القتلى.