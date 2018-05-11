قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين في احتجاجات مسيرة العودة

قتل وأصيب نحو أربعين فلسطينياً، بالرصاص الحي وبقنابل الغاز المسيلة للدموع، التي أطلقها جنود إسرائيليون على المتظاهرين المتواجدين في مخيمات العودة الخمسة، قرب السياج الحدودي الشمالي لقطاع غزة.
وكان صحفي يدعى ياسر فتحي قديح من بين المصابين، إضافة إلى طفل أصيب برصاصتين في ساقيه شرق جباليا.
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد قتل الشاب هشام أبو عوكل وأصيب نحو أربعين في حصيلة أولية.
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وتوافد آلاف الفلسطينيين إلى مخيمات العودة في المناطق الخمسة من قطاع غزة، على طول السياج الحدودي، والممتدة من جباليا شمالاً حتى رفح جنوباً، للمشاركة في الجمعة السابعة والأخيرة لمسيرات العودة التي أطلقت عليها الهيئة الوطنية العُليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، تسمية "جمعة الإعداد والنذير".
وكانت القوات الإسرائيلية قتلت 44 فلسطينياً خلال الاحتجاجات التي من المقرر أن تنتهي يوم 15 مايو-أيار مايو في ذكرى النكبة.
يأتي هذا فيما عزز الجيش الإسرائيلي تحصيناته على الحدود الشرقية للقطاع ونشر القناصة والاسلاك الشائكة وأقام السواتر الترابية والحواجز الإسمنتية. كما تشهد أجواء قطاع غزة حركة لطيران الاستطلاع وعلى مستويات منخفضة.
وباشر جنود بإطلاق القنابل الغازية المسيلة للدموع صوب المتظاهرين ما تسبب في إصابة العشرات منهم بحالات الاختناق.
وقال منظمو الاحتجاجات التي تنظم تحت عنوان "مسيرة العودة الكبرى": إنهم يتوقعون توافد عشرات الآلاف من سكان غزة إلى الخيام المُقامة على الحدود في الأيام المقبلة.
ويعود سبب التسمية لكون "هذه الجمعة هي التي تسبق مسيرة مليونية العودة، التي ستطلقها الهيئة الوطنية لمسيرة العودة، الاثنين المقبل؛ رفضاً لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس".