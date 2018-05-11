قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين في احتجاجات مسيرة العودة

قتل وأصيب نحو أربعين فلسطينياً، بالرصاص الحي وبقنابل الغاز المسيلة للدموع، التي أطلقها جنود إسرائيليون على المتظاهرين المتواجدين في مخيمات العودة الخمسة، قرب السياج الحدودي الشمالي لقطاع غزة.

وكان صحفي يدعى ياسر فتحي قديح من بين المصابين، إضافة إلى طفل أصيب برصاصتين في ساقيه شرق جباليا.