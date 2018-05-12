في ختام جولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أمريكا اللاتينية، شملت فنزويلا والشيلي حيث التقى مع رئيسي البلدين، وصل الرئيس الفلسطيني إلى العاصمة هافانا، حيث التقى نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل أمس الجمعة (11 مايو أيار)، وذلك في مستهل زيارة للبلد تستمر ثلاثة أيام.
الرئيس الفلسطيني يختتم جولته في أمريكا اللاتينية بزيارة كوبا
الرئيس الفلسطيني يختتم جولته في أمريكا اللاتينية بزيارة كوبا
ويعتزم الرئيس الفلسطيني زيارة كلية الطب الكوبية، حيث تزاول مجموعة من الطلبة الفلسطينيين تعليمها فيها.
وتأتي زيارة عباس وسط احتجاجات فلسطينيين مستمرة منذ ستة أسابيع على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وواجهت القوات الاسرائيلية الاحتجاجات بإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل 44 فلسطينيا بحسب مسعفين فلسطينيين. وانتقدت منظمات حقوق الانسان إسرائيل بسبب تصديها للاحتجاجات بالقوة الفتاكة.
من جانبها أكدت هافانا مرارا على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود ما قبل حرب 1976.
وأكد دياز لعباس تأييد بلاده إقامة دولة فلسطينية، كما أكد تأييد كوبا الدائم للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة مع القدس الشرقية عاصمة لها" وفق ما نشرته وسائل الإعلام الرسمية.
وقالت المصادر ذاتها إن الرئيس دياز أكد رفض كوبا "قرار الحكومة الأمريكية الأحادي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها".
وحال وصوله وضع عباس إكليلا من الزهور أمام نصب للبطل القومي الكوبي خوسيه مارتي في ميدان الثورة. وكانت آخر زيارة قام بها عباس لكوبا في العام 2009، عندما التقى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، ووقع معه اتفاقات ثنائية، تتعلق بالتعليم والثقافة والرياضة.
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