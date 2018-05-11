هبطت أسعار النفط الجمعة متراجعة عن أعلى مستوى سجلته منذ عدة سنوات، على خلفية انخفاض وشيك في الصادرات الإيرانية حيث تأمل الشركات المنتجة توفير إمدادات بديلة لسد الفراغ الوشيك جراء العقوبات الأمريكية.
انخفاض أسعار النفط على خلفية الأزمة الأمريكية-الإيرانية
انخفاض أسعار النفط على خلفية الأزمة الأمريكية-الإيرانية
مزيج برنت 77.23 دولار للبرميل
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.23 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش، بانخفاض قدره 24 سنتا، أو ما يعادل 0.3 في المائة، عن التسوية السابقة. وسجل برنت أعلى مستوى منذ نوفمبر-تشرين الثاني 2014 عند 78 دولارا للبرميل في اليوم السابق.
خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 15 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 71.21 دولار للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ نوفمبر-تشرين الثاني 2014 يوم الخميس عند 71.89 دولارا للبرميل.
وتخطط الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات على إيران التي تنتج نحو أربعة في المائة من إمدادات الخام العالمية، بعد أن انسحاب واشنطن من اتفاق جرى التوصل إليه في أواخر العام 2015 حدّ من طموحات طهران النووية مقابل رفع عقوبات أوروبية وأمريكية عنها.