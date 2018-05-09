ترامب يهدد إيران علنا لإجبارها على التفاوض بشأن النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن على إيران أن تتفاوض وإلا سيحدث شيء ما وذلك بعد أن أعلن أمس انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران وفرض عقوبات جديدة. ولم يتضح بعد ما الإجراءات التي ستتخذ.
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من جهتها، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن متحدث باسم الحكومة قوله الأربعاء إن طهران أعدت خطة للتعامل مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وقال المتحدث محمد باقر نوبخت "منظمة الإدارة والتخطيط في إيران أعدت خطة تتناسب مع شروط انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي".
ولم يذكر تفاصيل حول الخطة.
وقال إن الحكومة الإيرانية حددت ميزانيات للتعامل مع السيناريوهات المختلفة المتعلقة بالاتفاق النووي.
وذكر نوبخت أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي سيؤدي إلى فقد ثقة المجتمع الدولي في الولايات المتحدة.
وقال "لا يمكن لأي بلد الآن أن ينسق خططه بناء على الثقة في أنه سيتوصل إلى اتفاق مع أمريكا".
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