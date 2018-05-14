جمهورية ناختشفان: إيلانداغ جبل الأساطير

جبل إيلانداغ احد أهم رموز جمهورية ناختشفان المستقلة في أذربيجان. منذ العصور الوسطى، إيلانداغ مكان غامض ألهم السكان المحليين لكتابة أساطير. "يترجم اسمه على أنه" جبل الأفاعي " يقال إن الطيبين يمكنهم المجيء إلى هنا لحماية أنفسهم من الأشرار الذين تلدغهم الثعابين، لكن يؤكد السكان أن الثعابين غير موجودة هنا. " تقول مراسلتنا غالينا بولونسكايا.

جبل الأفاعي

اسمه يعني جبل الأفاعي، وفقا لأسطورة، يمكن أن يحمل الاشخاص الطيبون الأشرار ايضاً والذين تلدغهم الأفاعي بلا رحمة. لكن وفقا للسكان المحليين لا توجد ثعابين على هذا الجبل على الإطلاق.