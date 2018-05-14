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جمهورية ناختشفان: إيلانداغ جبل الأساطير

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جمهورية ناختشفان: إيلانداغ جبل الأساطير

جمهورية ناختشفان: إيلانداغ جبل الأساطير
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جبل إيلانداغ احد أهم رموز جمهورية ناختشفان المستقلة في أذربيجان. منذ العصور الوسطى، إيلانداغ مكان غامض ألهم السكان المحليين لكتابة أساطير. "يترجم اسمه على أنه" جبل الأفاعي " يقال إن الطيبين يمكنهم المجيء إلى هنا لحماية أنفسهم من الأشرار الذين تلدغهم الثعابين، لكن يؤكد السكان أن الثعابين غير موجودة هنا. " تقول مراسلتنا غالينا بولونسكايا.

جبل الأفاعي

اسمه يعني جبل الأفاعي، وفقا لأسطورة، يمكن أن يحمل الاشخاص الطيبون الأشرار ايضاً والذين تلدغهم الأفاعي بلا رحمة. لكن وفقا للسكان المحليين لا توجد ثعابين على هذا الجبل على الإطلاق.

سفينة النبي نوح حطمت قمة الجبل

تقول الأسطورة الرئيسية لجبل إيلانداغ إن سفينة النبي نوح حطمت إيلانداغ خلال الطوفان وقسمت قمة الجبل إلى قسمين.

«وفقا للأسطورة، غيرت سفينة نوح شكل جبل ايلانغ. في تلك اللحظة، فهم النبي نوح أن الأرض كانت قريبة. تقول الأسطورة أن السفينة أنهت رحلتها على مسافة 100 كيلومتر تقريباً حين رست على قمة جبل آخر، أعلى من جبل ايلانداغ "، يقول المؤرخ فيلي بخشالييف.

منظر خلاب من على ايلانداغ حيث نرى قلعة قديمة على قمة جبل قريب. للوصول إلى هذا المشهد الأسطوري، على المسافر أن يسير 2000 خطوة.

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