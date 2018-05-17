انتقادات برلمانية لحزب البديل الألماني لهجومه على المحجبات واللاجئين

تعرضت أليس فايدل رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل المانيا الشعبوي اليميني لسخط برلماني يوم الخميس إثر هجومها على المحجبات واللاجئين بلغة وصفها رئيس البرلمان بالتمييزية.
وعبر فايدل يوم الخميس عن رفضها لسياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الحالية بقولها: "برقع وفتيات بحجاب ورجال مسلحين بسكاكين لن يضمنوا رخاءنا ولا نمونا الاقتصادي، ولا الرفاهية الاجتماعية بصفة خاصة".
ودعا فولفغانغ شويبله رئيس البرلمان فايدل للانضباط مضيفاً أنها بقولها هذا قامت بالتمييز ضد جميع النساء اللاتي ترتدين الحجاب.
أما فولكر كاودر رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فقال إن ما قالته فايدل يتنافى مع صورة الإنسان مسيحي التي من المفترض أن تسعى لنشرها.
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وأضاف كاودر: "ما فعلتيه اليوم هو النقيض تماما (لصورة المسيحي)، ويتعين عليك أن تشعري بالخجل حياله".
ولم تقتصر الانتقادات على البرلمان الألماني فقط بل امتدت لتشمل انتقاد الرئيس التنفيذي لشركة سيمينز جو كايزر لفايدل.
ويعد كايزر من أشهر الشخصيات الألمانية بعالم المال والصناعة، وغرد تعليقا على لغة فايدل بالقول "إن المشاعر القومية للسيدة فايدل تدمر سمعة بلدنا وسط دول العالم".