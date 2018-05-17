نصف مليار دولار تدفعها جامعة ولاية ميشيغن لضحايا الاعتداء الجنسي للطبيب سفاح الطالبات

توصلت جامعة ولاية ميشيغن الأمريكية إلى تسوية بقيمة 500 مليون دولار مع مئات النساء والفتيات اللواتي تعرضنّ لاعتداء جنسي من قبل الطبيب السابق للمنتخب الأمريكي للجمباز لاري نصار في أسوأ فضيحة جنسية في تاريخ الرياضة.

وتمّ التوصل إلى الاتفاق أمس الأربعاء بين ولاية ميشيغن ومحامي 332 ضحية، حيث يلزم الاتفاق الجامعة بدفع مبلغ 425 مليون دولار للضحايا بالإضافة إلى مبلغ 75 مليون دولار يبقى جانباً في حال ظهور حالات جديدة مستقبلاً لطالبات اعتدى عليهن نصار، وأشار المحامون في بيان مشترك إلى أن هذه التسوية تخص الذين رفعوا دعوى ضد الجامعة ولا تُطبق على من ادعوا ضد اللجنة الأولمبية الأمريكية أو ضد جهات أخرى.