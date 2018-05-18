قال تقرير نشره موقع باز فييد إن مطعم "لافينيو" بالعاصمة الفرنسية باريس ينتهج سياسة تحظر دخول الضيوف العرب والنساء المحجبات.
مطعم شهير بباريس يمنع دخول العرب والمحجبات
مطعم شهير بباريس يمنع دخول العرب والمحجبات
ويعتبر لافينيو من أشهر المطاعم الباريسية حيث سبق له ضيافة نجوم عالميين كالمغنية ريهانا وممثلة برامج تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
وقال محرر التقرير إنه تحدث مع أربع عاملات سابقات بلافينيو أكدوا له إصدار إدارة المطعم لتعليمات بعدم قبول حجوزات للضيوف أصحاب الأصول العربية أو السياح العرب وبخاصة مواطني السعودية وقطر والبحرين والإمارات.
وقالت إحدى العاملات لباز فييد: "كان مدير المطعم، أليكسندر ديني، دائما ما يقول إنه يفضل وجود أشخاص شقر بمقصورة المطعم عوضاً عن نساء متحجبات حتى وإن كن من الأثرياء".
وأضافت أن ديني طالب عامليه برفض حجوزات الأشخاص العرب بحجة أن المطعم مكتظ بالزبائن.
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أما في حال تمكن أحد الزبائن العرب من حجز طاولة بالمطعم عبر الهاتف، طلب ديني من العاملين أن ينكروا تسجيل الحجز أو يقوموا بتجليس الزبائن العرب في أسوأ الأماكن بالمطعم حال عدم التمكن من التخلص منهم.
وتواصل محرر باز فييد مع ديني الذي نفى تلك الاتهامات وقال إن جميع الأعراق والجنسيات مرحب بها بالمطعم، إلا أن الموقع نشر صورة للائحة بأرقام مفاتيح هواتف الدول الخليجية الأربع زعمت إحدى العاملات السابقات أنها وضعت لتحاشي قبول حجوزات العرب بشكل مسبق.
وأضاف التقرير إن اتهامات لافينيو بالعنصرية امتدت لغير الزبائن من غير العرب حيث تم تقديم ست شكاوى لدى السلطات الفرنسية المراقبة لعمل المطاعم بحق لافينيو من قبل عاملين سابقين بالمطعم.