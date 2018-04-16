ماكرون يعتبر أن الحجاب "لايتوافق مع العادات الفرنسية"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يريد وضع قانون يحظر وضع الحجاب في الشارع لأنه سيؤدي إلى ما أسماه "مفعولا عكسيا"، مشيرا إلى أن الحساسية من ارتدائه تأتي من كونه "لا يتوافق مع العادات" في فرنسا.

وقال ماكرون خلال لقاء أجراه معه الأحد صحافيان من تلفزيون "بي إف إم" وموقع "ميديا بارت": "لماذا يقلقنا الحجاب؟ لأنه لا يتوافق مع العادات في بلدنا"، وأوضح: "المساواة بين الرجل والمرأة مبدا مهم لدينا، لذا لانفهم الاختلاف أو المسافة أو الفصل التي يشكلها الحجاب بعض الشيء. لذا فهو يصدم فلسفتنا العميقة، وحياتنا المشتركة".