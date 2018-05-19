أنثى وحيد قرن حامل تبعث الأمل في حماية سلالة من الانقراض

في حديقة حيوانات سان دييغو الأمريكية أضحت أنثى وحيد قرن جنوبي أبيض حاملا، عن طريق التلقيح الاصطناعي، ما بعث الأمل في بذل الجهود لأجل إنقاذ سلالات شبه منقرضة، لواحدة من أكثر الحيوانات تميزا في العالم.
وقال باحثون عاملون في الحديقة إن أنثى وحيد القرن أصبحت حاملا، عن طريق تلقيح اصطناعي بحيوانات منوية لذكر وحيد قرن جنوبي أبيض، واعتبروا عملية الحمل ركيزة هامة لأجل مواصلة العمل الهادف إلى تطوير المعرفة العلمية اللازمة، لتكاثر حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي جينيا، وهو نوع متفرع عن من وحيد القرن الأبيض الجنوبي.
وقالت مديرة علوم الانجاب في الحديقة باربارا دورنت، إن تأكيد عملية الحمل هذه عن طريق التلقيح الاصطناعي تمثل حدثا تاريخيا بالنسبة للمنظمة العاملة فيها، وكذلك خطوة دقيقة لجهودها في إنقاذ وحيد القرن الأبيض الشمالي. ولكن باربارا حذرت من أنه سيتعين الانتظار وقتا طويلا، حتى يتم الإعلان عن نجاح حقيقي، وذلك عندما يولد صغير وحيد القرن الأبيض الجنوبي ويكون في صحة جيدة.