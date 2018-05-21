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الصين

شاهد: اصطياد سمكة عملاقة تزن أكثر من نصف طن في نهر بالصين

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شاهد: اصطياد سمكة عملاقة تزن أكثر من نصف طن في نهر بالصين

شاهد: اصطياد سمكة عملاقة تزن أكثر من نصف طن في نهر بالصين
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CCTV
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تم اصطياد سمكة عملاقة على مستوى نهر هيلونغجيانغ بالقرب من مدينة فويوان بشمال شرق الصين. ويبلغ وزن السمكة 514 كيلوغراما، في حين يصل طولها حوالي أربعة أمتار.

وتوافد آلاف السكان المحليين إلى المكان الذي عرضت فيه السمكة لالتقاط صور مع "السمكة العملاقة" التي وضعت في بركة قطرها خمسة أمتار قبل نقلها إلى إحدى المحطات الخاصة بالتربية والتكاثر الاصطناعي للأسماك حيث أشار رئيس محطة التكاثر والاكتشاف الاصطناعي في فويوان إلى قيام الجهات المعنية بمعالجة جروح السمكة العملاقة والترتيب إلى نقلها حيث سيتم استخدامها عملية تكاثر الأسماك.

Journalist name • Adel Dellal

الوكالات • سي سي تي في