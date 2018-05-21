شاهد: رمضان في باريس.. حلويات مغاربية لذيذة وتجمعات أسرية مبهجة

احتفلت الجالية المسلمة في فرنسا بحلول شهر رمضان المبارك و أداء فريضة الصوم وفتح المساجد لأداء صلاة التراويح دون استخدام مكبرات الصوت. ويحاول مسلمو فرنسا نشر عاداتهم الغذائية اللذيذة وخاصة في رمضان والتي تتمثل في أنواع مختلفة من الحلويات الشهيرة في شمال إفريقيا. ولمرافقة الجالية المسلمة في تقاليدها الغذائية، تقدم أغلب المحلات التجارية والمخابز والحلويات أطباقًا ذات طابع مغاربي بالإضافة إلى منتجات مميزة عادة ما تباع في المغرب العربي في هذا الشهر الفضيل.
ويعتبر شهر رمضان، بالنسبة للمسلمين، هو شهر التضامن والتسامح، ويتم تقديم العديد من التبرعات والهبات للفقراء وجداول الإفطار التي تنظم عادة للمحتاجين. كما تجتمع فيه الأسر المسلمة وأحيانا غير المسلمة مع قرب رفع آذان المغرب، كل حسب مواقيد الصلاة في بلاده، لبدء الإفطار والتسامر وشرب المشروبات الباردة.