رمضان ثالث مناسبة يحتفل بها بعد "الميلاد والفصح" في بريطانيا

في لندن وخلال شهر رمضان المبارك، العاملين في المحلات ذات الطابع الإسلامي لا يتوقفون عن العمل، هذه المحلات المنتشرة في خمسة مناطق في انكلترا بمجملها، تبيع كل شيء بدء من الملابس، مرورا بالمأكولات الحلال والحلويات، وحتى السجاد والعطورات.

فيصل بهيات مدير أحد المحلات ألمح إلى أن شهر رمضان بالنسبة لهذه المحلات هو الموسم التجاري الأكبر، كذلك هي فترة ما قبل موسم الحج، ويقول: "في هذا الوقت من السنة المحل أكثر ازدحاما من بقية الأشهر، لذا فنحن نكسب فعليا في هذا الشهر". وما يبيعه المحل في هذا الشهر، لا يتوقف على التمور والمأكولات، بل وحتى المصاحف وسجادات الصلاة والملابس والهدايا.