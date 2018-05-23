هروب ثلاثة مصابين بالإيبولا من حجر صحي في الكونغو

نقلت رويترز عن منظمة إغاثة قولها إن ثلاثة مصابين بفيروس إيبولا القاتل هربوا من مستشفى كان يحتجزهم في حجر صحي في مدينة مبنداكا الكونغولية، حيث يسعى المسعفون جاهدين لإيقاف تفشي المرض في المنطقة النهرية المكتظة بالسكان.

وقال هنري غراي رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في المدينة إن مريضين خرجا يوم الاثنين 21 مايو-أيار، لكن عُثر عليهما ميتين في اليوم التالي، وأضاف أن شخصا آخر غادر يوم السبت 19 مايو-أيار وعُثر عليه حيا في نفس اليوم وهو حاليا تحت المراقبة.

وأتي هذا التقرير فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المعركة لإيقاف التفشي المؤكد التاسع للحمى النزفية في الكونغو الديمقراطية وصلت إلى نقطة حرجة. ويخشى مسؤولو الصحة بصفة خاصة من ظهور المرض في مدينة مبنداكا المركز التجاري المزدحم. حيث أعد موظفو الإغاثة قائمة تضم 628 شخصا تعاملوا بشكل مباشر مع حالات معروفة ويحتاجون للحصول على اللقاح.