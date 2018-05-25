ايرلندا تصوت على قانون الإجهاض.. وتوقعات بنجاح المطالبين بالتغيير

يصوت اليوم الجمعة 25 مايو / يناير الإيرلنديون على استفتاء حول تغيير قوانين الإجهاض في البلد، والذي يعتبر من البلدان الأوربية القليلة التي تقيد حرية المرأة في الإجهاض، مع دول أخرى مثل بولندا ومالطا.

حوالي الـ 3.5 مليون إيرلندي يشاركون اليوم في التصويت مع أو ضد قانون حرية الإجهاض، فيما سمي باستفتاء تاريخي في بلد كاثوليكي تقليدي، وافتتحت مراكز التصويت أبوابها على الساعة السابعة صباحا، وتستمر العملية حتى العاشرة ليلا، مع منع إقامة الحملات الدعائية لكلا الرأيين بالقرب من المدارس حيث يتم التصويت، لكن تم التساهل مع وضع الأساور أو ارتداء القمصان التي تحمل عبارات أو رموز تدعوا للتصويت مع أو ضد.

التوتر يزداد بين المعسكرين، ومن المتوقع أن يكسب هؤلاء الذين ينادون بتغيير القانون المنادي بمنع الإجهاض، وبالرغم من صعوبة استشفاف آراء المصوتين وتوقع النتائج من خلالها، بسبب كثرة أعداد الناس الذين لم يتخذوا قرارهم بعد.