وجبتان من الأسماك الزيتية أسبوعياً تقيكم من أمراض القلب

حث أطباء أمريكيون على تناول وجبتين من الأسماك الزيتية أسبوعيا، كالسلمون والرنجة والتونة، الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، كونها تساعد على الحد من خطر الإصابة بنوبات قلبية والسكتات، وتحافظ على صحة الإنسان.
وأوصى التقرير إلى ضرورة الابتعاد عن تناول هذه الأسماك "مقلية"، بل بطهيها بطريقة صحية، وأن تكون مقدار الوجبة بحدود مائة غرام.
وقال كبير الباحثين في التقرير الإرشادي العلمي إريك ريم من كلية "تي إتش تشان" للصحة العامة في بوسطن التابعة لجامعة هارفارد إن هذه التوصيات يجب أن تكون تذكيرا بتناول السمك لمن يميلون لاتباع النظام الغذائي الغربي التقليدي المعتمد على الإكثار من تناول اللحوم والبطاطا والتقليل من الفاكهة والخضر والحبوب الكاملة.
وذكر التقرير أن الأبحاث السابقة ربطت بين أحماض أوميغا 3 الدهنية وتراجع خطر الإصابة باضطراب ضربات القلب وبانخفاض مستوى الدهون في الدم والحد من خطر الترسبات التي تسد الشرايين كما تخفض ضغط الدم قليلا.
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وأشار إيضا إلى أن تناول حصتين في الأسبوع من الأسماك خاصة تلك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية قد يساعد على الحد من خطر الإصابة بقصور القلب ومرض القلب التاجي والسكتة القلبية وأكثر أنواع السكتات شيوعا.
وتحدث الأطباء أيضا عن عامل يجعل بعض الناس يبتعدون عن تناول السمك وهو التسمم بالزئبق. ويوجد الزئبق في أكثر المأكولات البحرية، لكن تركيزه العالي يكون في الأسماك الكبيرة مثل القرش وسمكة أبو سيف والتونة كبيرة العين.
لكن التقرير الإرشادي أشار إلى أن التسمم بالزئبق لا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب عند البالغين وأن فوائد تناول الأسماك تفوق أي مخاطر مرتبطة بالزئبق، خاصة عند تناول أنواع مختلفة من المأكولات البحرية.