الإصابة تبعد نيمار عن تدريبات البرازيل

يبدو أن سوء الطالع يرافق المنتخب البرازيلي في مباريات كأس العالم، فبعد تعادله مع المنتخب السويسري في مباراته الأولى، بدأ الحديث في الصحافة المحلية عن إصابة النجم الأول للمنتخب نيمار دا سيلفا، والخوف من تأثيرها على مشاركاته القادمة.
ففي فيديو نشره حساب Esporte Interativo على تويتر، ظهر فيه نيمار يغادر تدريبات الفريق بسبب اصابته.
موقع globoesporte أيضا أكد أن نيمار غادر التدريبات يوم الثلاثاء 19 يونيو / حزيران، مع المعالج الطبيعي برونو ماز زيتي بعد أن فحص قدمه اليمنى في الملعب، ثم غادرا الملعب معا، بعد 15 دقيقة من بدء التدريبات.
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وبحسب الموقع فإن نيمار يشعر بألم في المكان الذي أجرى فيه عملية جراحية قبل المونديال، ومن ثم أصيب فيه في لقاء سويسرا، أما الطبيب رودريغو لاسمار فقد أكد أن هذه الإصابة لا علاقة لها بإصابة تعرض لها في فبراير / شباط الماضي، بل بالإصابة التي تعرض في مباراته الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيعود للتدريبات يوم الأربعاء.