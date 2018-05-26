احتفال بالتراث الثقافي المنغولي ضمن فعاليات بطولة "هوشي" للجودو بالصين

شهد اليوم الثاني من بطولة "هوشي" للجودو، في الصين، احتفالا بتراث المدينة الثقافي المنغولي، ضمن حفل افتتاحي رائع.

وتمكنت الهولندية ساني فان دايك من الاستحواذ على نجم مرصع بالنجوم، ضمن فئة أقل من 70 كيلوغراما، حيث قابلت الكندية كيليتا زوبانسيتش في المباراة النهائية، وفازت بهجوم مضاد استخدمت فيه حركة "وازا آري" (إحدى حركات رياضة الجودو).

ويمثل فوز الهولندية بداية رائعة على طريق التأهل لأولمبياد طوكيو، عام 2020، التي تمكنت من التغلب على بعض أعتى خصومها.