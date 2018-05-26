الزعيمان الكوريان يلتقيان لإحياء المساعي بإقامة قمة "كيم وترامب" الشائكة

في خطوة مفاجئة، التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن في ثاني لقاء يجمعهما في غضون شهر، وذلك لمناقشة القمة الشائكة المحتملة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هذا اللقاء بين الزعيم الكوري الشمالي ونظيره الجنوبي، حليف واشنطن، يأتي بعد أن زادت التوقعات بإمكانية عقد القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، خصوصا بعدما أشار ترامب الجمعة إلى أن واشنطن تجري "محادثات بناءة" مع بيونغيانغ في هذا الصدد.