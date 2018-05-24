الرئيس الأمريكي يلغي قمته الموعودة مع زعيم كوريا الشمالية

أصدرت إدارة البيت الأبيض هذا الخميس رسالة مطولة موجهة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، ألغى فيها الأخير القمة التي كان من المرتقب عقدها في سنغافورة في الثاني عشر من شهر يونيو-حزيران.

ولطالما لمح ترامب خلال الأسبوع الماضي بتأجيل القمة المزمعة مع جونغ أون أو إلغائها، وتخللت تصريحاته للصحفيين إجابات مفتوحة لم يعط فيها أي وعود أو تأكيدات، وفي لقائه الأخير مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في البيت الأبيض قال ترامب: "اذا لم يجر الاجتماع، فقد يحدث في وقت لاحق".

The full letter from the President Trump to Chairman Kim Jong Un : https://t.co/RJD9qV0HSl pic.twitter.com/b0BEf0mKWf — The White House (@WhiteHouse) 24 mai 2018

يقول ترامب في رسالته مشيراً إلى تصريحات المتحدثة باسم الخارجية في كوريا الشمالية: "كنت أتطلع جدا لأن أكون معك هناك...للأسف نتيجة للغضب العارم والعداء الفاضح الذي انطوت عليه تصريحاتك الأخيرة أشعر أنه من غير المناسب في هذا الوقت أن نعقد هذا الاجتماع الذي خططنا له منذ فترة طويلة".

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وبينما لم يتوانَ الرئيس الأمريكي عن تهديد كوريا الشمالية بشكل واضح في رسالته حين قال: "أنت تتحدث عن قدراتكم النووية، قدراتنا أقوى وأعتى لدرجة أنني أتمنى من الله ألا نضطر لاستخدامها". ولكن بنفس الوقت أضاف أنه: "يتطلع بشوق للقائه يوماً ما".