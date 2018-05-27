بالفيديو: خروج صلاح من الملعب برباط حول كتفه والسيسي يعلق على الإصابة

لا تزال ردود الأفعال حول إصابة النجم المصري ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، خلال نهائي أبطال أوروبا، تتوالى.

إذ تعرض "الفرعون" لإصابة على مستوى الكتف، بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، بعد أقل من نصف ساعة على انطلاقة المباراة.

واجتاح خبر إصابة صلاح، وكل ما يتعلق بها، جميع وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنه تصدر معظمها، حيث كشفت شبكة "بي بي سي" أن حوالي 110 آلاف تغريدة على تويتر شهدت تضامنا مع صلاح، آملة أن يعود قبل بطولة ​كأس العالم 2018​ في روسيا.

أول ظهور لصلاح

وانتشر شريط مصور يظهر خروج صلاح إلى خارج الملعب الأولمبي في العاصمة كييف، فيما يبدو أن كتفه قد لُف برباط طبي.