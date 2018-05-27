بالفيديو: خروج صلاح من الملعب برباط حول كتفه والسيسي يعلق على الإصابة

لا تزال ردود الأفعال حول إصابة النجم المصري ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، خلال نهائي أبطال أوروبا، تتوالى.
إذ تعرض "الفرعون" لإصابة على مستوى الكتف، بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، بعد أقل من نصف ساعة على انطلاقة المباراة.
واجتاح خبر إصابة صلاح، وكل ما يتعلق بها، جميع وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنه تصدر معظمها، حيث كشفت شبكة "بي بي سي" أن حوالي 110 آلاف تغريدة على تويتر شهدت تضامنا مع صلاح، آملة أن يعود قبل بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.
أول ظهور لصلاح
وانتشر شريط مصور يظهر خروج صلاح إلى خارج الملعب الأولمبي في العاصمة كييف، فيما يبدو أن كتفه قد لُف برباط طبي.
أمنيات وتكهنات
التكهنات كثيرة حول مدة غياب النجم المصري، وطبيعة إصابته، فيما تستمر ردود الأفعال والتصريحات من مختلف الشخصيات الرسمية وغير الرسمية، لا سيما من محبي صلاح.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تمنى الشفاء العاجل للاعب المنتخب الوطني، عبر منشور في "فيسبوك"، قال فيه: "أمنياتي القلبية للبطل المصري محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته".
وأضاف: "أتمنى أن يعود للملعب قريبا ويظل نجما مصريا متألقا".
تفاؤل
أما الحساب الرسمي للمنتخب الوطني المصري، فنقل عن طبيب المنتخب تصريحات حول طبيعة إصابة صلاح، ومدة غيابه المحتملة.
وجاء في التغريدة: "أفاد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن الجهاز الطبي بنادي ليفربول قد أبلغوه بعد إجراء الأشعة على كتف صلاح وأفادت نتيجتها بأن اللاعب أصيب بجزع في أربطة مفصل الكتف".
وأيضا: "وأضاف أنه وفقا لهذا التشخيص عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بالمنتخب الوطني في كأس العالم".
من جهته، نفى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الأخبار المتداولة بشأن غياب صلاح عن كأس العالم.
وقال أبو ريدة في تصريحات نقلتها صحف مصرية: "كل ما تردد عن غياب صلاح عن كأس العالم، غير صحيح على الإطلاق".
راموس لجأ للجودو
من جهة أخرى، اتهمت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بالقول، راموس بتعمد إصابة صلاح، وأنه لجأ إلى رياضة الجودو لفعل ذلك.
وقالت الصحيفة: إن "الإسباني (راموس) أسقط اللاعب المصري ولوى ذراعه وسقط فوقه معتمدا على حركة تُمارس في رياضة الجودو".