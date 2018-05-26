شاهد: فرح وجنون وحزن وخيبة بين مشجعي ريال مدريد وليفربول

خليط من المشاعر و ردود الأفعال استحوذت على مشجعي قطبي نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم، ريال مدريد وليفربول، ليل السبت، إثر إطلاق الحكم صافرة النهاية.
المباراة التي أقيمت على أرضية الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية، كييف، شهدت، إلى جانب الأهداف الأربعة المسجلة، ثلاثة لمدريد وهدف وحيد لليفربول، عدة لحظات تفاوتت بين الفرح والجنون والحزن والخيبة والغضب.
جماهير النادي الملكي عاشت عدة أفراح، الظفر باللقب الأغلى أوروبيا للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة 13 في تاريخ النادي. كما فرحت بالهدفين المميزين اللذين سجلهما اللاعب الويلزي، غاري بيل.
خيبة وحزن وغضب
بالمقابل، كان حزن جماهير "الردز" (ليفربول) مضاعفا، ففي حين شعرت بالخيبة والحزن والغضب لخروج النجم المصري، محمد صلاح، بعد أقل من نصف ساعة على انطلاق المباراة، بعد احتكاك عنيف من مدافع مدريد، سيرجيو راموس.
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كما عاشت الجماهير الإنجليزية ليلة حزينة بعد خسارة الكأس الذي يغيب عن خزائن النادي منذ عام 2005.