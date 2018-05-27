فرانشيسكو موليناري يفوز ببطولة "بي إم دبليو" لرابطة لاعبي الغولف المحترفين

فرانشيسكو موليناري يتغلب على متحديه ماك لوري ويفوز ببطولة سلسلة رولكس الأولى.
بدت الجولة الأخيرة من بطولة "بي إم دبليو"لرابطة لاعبي الغولف المحترفين، وكأنها مبارزة بين المتصدرين روي ماك لوري وفرانشيسكو موليناري، الذي حقق أربع ضربات تباعا متقدما على كامل الملعب بـ 13 تحت المعدل.
المصنف رقم 32، كانت لديه فكرة أخرى وهي تأكيد سلطته في وقت مبكر على الحفر الثمانية المواجهة مع الرفع على الحفرة 3 و4 و8.
تحت ضغط منافسه، لم يتمكن بطل غراند سلام السابق من إيجاد الصيغة التي تمكنه من الفوز في الجولة الثانية، إذ أن الإيطالي صاحب النظرة الفولاذية حافظ على امتيازه في تسديدته الثالثة ليرتفع إلى الثمانية عشرة.
الحفرة الأخيرة المثيرة نتيجة سعي موليناري إلى تجنب الماء بصعوبة في طريقه على العشب. وبدوره حصل الإيرلندي الشمالي على فرصة للنسر لتضييق الهوة إلى ضربة واحدة.
لم يكرر موليناري الغلطة ذاتها وفاز بأول سلسلة رولكس في وينت ورث ولقب البطولة الأوروبية الخامسة في حياته الاحترافية.
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