مقتل عدد من العسكريين الروس شرق سوريا إثر هجوم لداعش

قتل 26 شخصا من قوات النظام السوري، وتسعة مقاتلين روس، في هجوم شنه تنظيم "الدولة الإسلامية"، الأربعاء، شرق سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة (أ ف ب)، فيما نقلت (رويترز) عن وكالة (إنترفاكس) أن عدد الجنود الروس القتلى هو أربعة.
ووفقا للمرصد السوري، استهدف الجهاديون مجموعة من مقاتلي الحلفاء، السوريين والروس، في منطقة صحراوية في محافظة دير الزور، بالقرب من بلدة الميادين.
تضارب في الأنباء
وقال رامى عبد الرحمن، مدير المرصد، إن "خمسة وثلاثين من القوات الموالية للحكومة قتلوا، من بينهم ما لا يقل عن تسعة مقاتلين روس، بعضهم من الجنود، ولكن ليس جميعهم"، مضيفا أن 26 آخرين ينتمون إلى قوات النظام.
من جهة أخرى، قالت وكالة إنترفاكس، الأحد، عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن أربعة عسكريين روس قتلوا في معركة في دير الزور بشرق سوريا.
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مقتل 43 مسلحا
وذكرت الوزارة أن القتال اندلع بعد أن هاجمت عدة مجموعات من مقاتلي المعارضة بطارية مدفعية تابعة للجيش السوري.
وقُتل مستشاران عسكريان يوجهان نيران البطارية على الفور، فيما أصيب خمسة عسكريين ونقلوا إلى مستشفى عسكري روسي، وتوفي اثنان منهم متأثرين بجراحهما.
كما ذكرت إنترفاكس نقلا عن الوزارة أن 43 مسلحا قُتلوا في نفس المعركة.
ويدعم الجيش الروسي نظام دمشق في الجو وعلى الأرض منذ أيلول/سبتمبر 2015، وتنتشر المعلومات حول وجود المرتزقة الروس على الأرض.