بروكسل تزيد الإنفاق المالي لصالح دول الاتحاد التي عانت بسبب أزمة اللاجئين

أعلنت المفوضية الأوروبية عن نيتها في تنفيذ خطط ترمي إلى زيادة معدلات الإنفاق من أموال الاتحاد الأوروبي لصالح إيطاليا والدول الأوروبية الأخرى التي تضررت من الأزمات الاقتصادية وأزمة اللاجئين. وفي الوقت ذاته، قررت المفوضية تقليص تقديم الدعم المالي المخصص لبعض الدول الأوروبية التي تعرف أزمة مع دول الاتحاد الأوروبي من مثل المجر وبولندا وسلوفاكيا.

كورينا كريتو ، مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الإقليمية

وتقول كورينا كريتو، مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الإقليمية

"دعونا ننظر إلى إيطاليا، أو شمال أوروبا كما في جنوبها أو في اليونان، حيث تواجه جميعها تبعات أزمة الهجرة ولا يمكننا تجاهل ذلك. لقد وجدنا طريقة يتم عبرها تخصيص ميزانية مالية، تنطلق من أساس توزيع عادل للأموال الأوروبية حيث تذهب إلى الدول التي هي في حاجة ماسة إليها.