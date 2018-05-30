إيقاف مسلسل أمريكي بسبب تغريدة عن المسلمين والقردة

أوقفت قناة ABC الأمريكية عرض المسلسل الكوميدي "روزان" بعد تغريدة اعتبرت عنصرية، من قبل روزان بار نجمة المسلسل، حيث قارنت المستشارة السابقة في البيت الأبيض فاليري جاريت صاحبة البشرة السوداء، بكوكب القرود والمسلمين.
الإيقاف المفاجئ للعمل، والذي بدأ منذ فترة وجيزة عرض موسمه الثاني، حيث حصل على تقييم عالي من حيث نسب المشاهدة، حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجه تحية للقائمين على العمل كونه تمكن من جذب المشاهدين.
بطلة المسلسل روزان بار، البالغة من العمر 65 سنة، كانت قد غردت عن نظرية المؤامرة حول تشيلسي كلينتون والملياردير جورج سوروس، ثم هاجمتهما سويا، وهذه ليست سابقتها الأولى، ففي مارس / آذار الماضي، كانت قد غردت بمعلومة غير صحيحة عن كسر ترامب خواتم التتبع التي توضع على المهاجرين المخالفين لتتبعهم، وأنه حرر آلاف الأطفال، إلا أنها سرعان ما حذفتها.
تشانينغ دونغاين رئيسة قناة ABC كانت قد قالت في كلمة لها بأن تغريدات روزان وتصريحاتها لا تتماشى مع معايير شركتها، لذا فقد قررت أن تلغي المسلسل.
كما أثرت تغريدتها الأخيرة على وكالة المواهب التي تعمل معها ICM، فقال براد توريل مدير العلاقات العامة فيها بأن الشركة ستوقف تعاملها معها، وقال :"ما كتبته يتعارض مع قيمنا، سواء الفردية أو المؤسساتية، سنوقف تعاملنا معها فورا".
وكانت بار في تغريدتها يوم الثلاثاء 29 مايو / أيار قد كتبت، تعليقا على صورة جاريت بأن "حركة الاخوان المسلمين وكوكب القردة لديهم ابنة".
بار اعتذرت في نفس اليوم عن التغريدة ومؤكدة أنها كانت مجرد مزحة، وأكدت مغادرتها تويتر.
الكوميدية واندا سايكس والتي كانت تعمل كمنتج استشاري في المسلسل اكدت أنها لن تعمل فيه بعد الآن، مباشرة بعد تغريدة روزان.
سارا غيلبرت والتي كانت تؤدي شخصية ابنة روزان في العمل وصفت التغريدة بالمقرفة، وأن ما تحتويه التغريدة لا يمت للعمل وللقائمين عليه والعاملين فيه بصلة.
يذكر أن مسلسل روزان بدأ بثه عام 1988 واستمر حتى العام 1997، وعاد في مارس / آذار الماضي ليصبح المسلسل الكوميدي الأكثر مشاهدة منذ العام 2014، فبحسب شركة نيلسن العاملة في مجال أبحاث المشاهدات، فإن المسلسل يتابع من قبل 18.2 مشاهد، وأن نسبة مشاهدته هي 5.1، بين البالغين ما بين عمر 18 – 49.