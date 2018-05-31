نجوم كرة السلة الأمريكيون يعترفون بتعاطيهم "الحشيش" قبل المباريات

اعترف لاعب كرة السلة الأمريكي مات بارنز أنه كان يتعاطى الحشيش قبل ست ساعات من كل مباراة، وأكد أن تعاطي هذه المادة واسع الانتشار في أوساط اللاعبين على الرغم من أنه ينتهك قواعد الدوري الأمريكي للمحترفين.

وقال بارنز، الذي اعغتزل الصيف الماضي بعد تتويجه بلقب دوري المحترفين الأمريكي بصحبة نادي غولدن ستيت واريورز، إنه كان يناقش موضوع تعاطي القنب مع مدربه ستيف كير الذي اعترف بدوره بأنه كان يتعاطى القنب أيضاً لتخفيف آلام الظهر المزمنة التي يعاني منها.