بوتين ومحمد بن زايد يوقعان اتفاقية تعاون في مجال النفط

ضمن لقاء قمة جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في 1 يونيو / تموز بالعاصمة الروسية موسكو، وقع الطرفان اتفاقية شراكة استراتيجية، تنص على مواصلة التعاون في مجال النفط والغاز.
وينص الاتفاق على ضرورة تعزيز التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.
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وأثنى بوتين في الاجتماع على جهود منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التي حافظت على أسعار النفط، وقال بوتين "جهودنا المشتركة، بما في ذلك تلك مع أصدقائنا في السعودية وأوبك بوجه عام، حققت نتائج جيدة بخصوص استقرار سوق النفط والغاز".
وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد أكد يوم الخميس 31 مايو / أيار أن أسواق الطاقة قد تكون أحد محاور الاجتماعات بين الرئيسين.