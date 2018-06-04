مشروع "بوتاس الخميسات" بالمغرب ينعش أسهم شركة إيمرسون

أسهم شركة إيمرسون قفزت أكثر من 60% في الأسواق يوم الاثنين بعد أن جمعت ستة ملايين جنيه إسترليني من خلال اصدار مئتي مليون سهم جديد، وذلك من أجل زيادة تمويل مشروع "بوتاس الخميسات".
هذه الشركة البريطانية كانت قد أوقفت بيع أسهمها بعد ان استحوذت على مشروع "بوتاس الخميسات" الواقع شمال المغرب على مسافة 80 كيلومتراً من الرباط.
بعد ان انهارت أسعار أسهم هذه الشركة قبل سنتين عادت اليوم لتنتعش. وعند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينيتش، تم التداول بهذه الأسهم على ارتفاع بنسبة وصلت الى 62%.
حقل البوتاس الذي تم اكتشافه في إقليم الخميسات، يقدر مخزونه بـ390 مليون طن من البوتاس.
هذه المادة من المتوقع أن يزيد الطلب عليها في السنوات المقبلة. وما يتميز به منجم الخميسات هو موقعه الجغرافي القريب من أوروبا وغيرها من الأسواق الرئيسية. كما أن عملية التنقيب زهيدة الثمن نظراً لأن هذه المادة غير عميقة جداً ويسهل استخراجها. كل ذلك إضافة لحاجة المزارعين للأسمدة الزراعية.
ويؤكد المدير التنفيذي للشركة البريطانية هايدن لوك "لناحية النقل، لدينا إيجابية لا يمكن مضاهاتها". وأضاف ان المشروع أصبح في مرحلة تطويره الأخيرة وقد تم إنفاق حوالى 20 مليون دولار أميركي عليه ما يعني أنه سيكون منتجاً خلال السنوات الأربع المقبلة.
وفيما يتعلق بالحاجة للبوتاس من أجل الزراعة، يشير لوك الى أنه يتوقع ارتفاعاً بأسعار هذه المادة مع تزايد الطلب عليها وذلك بناء للاتجاهات السكانية "لا يمكن تحقيق الامن الغذائي العالمي دون استخدام الأسمدة الزراعية".