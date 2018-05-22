ارتفاع نسبة التضخم في المغرب بنحو 2.7%

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة زاد إلى 2.7% في أبريل/نيسان من 2.5% في مارس آذار، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء في الأساس.
وفي الأشهر الاثني عشر المنتهية الشهر الماضي، ارتفع التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 3.7% بعد أن كان في حدود 3.3%. وذكرت المندوبية في بيان أن تضخم أسعار السلع غير الغذائية ارتفع إلى 1.7% بعد أن كان في حدود 1.4% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أن تكاليف الاتصالات ظلت مستقرة، بينما ارتفعت تكاليف "المواد والخدمات الأخرى" 6.8%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين م 0.1% في مارس آذار إلى 0.3% في أبريل/نيسان، مع ارتفاع تضخم أسعار الأغذية من 0.2% إلى 0.7%.
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وقد تضاعفت نسبة التضخم بنحو أربع مرات لما كانت عليه قبل سنة أي في 2017، حين بلغت 0.7%، وهذا هو أعلى ارتفاع تشهده
البلاد منذ سنة 2009، وفق تقرير أممي بشأن آفاق الوضع الاقتصادي العالمي منتصف 2018. وبحسب التقرير فإن نسبة النمو الاقتصادي في المغرب ستكون في حدود 4.1% في 2018 مقابل 4.2% في 2017.، بينما ينتظر أن يزيد الناتج المحلي الخام بنسبة 4% سنة 2019.