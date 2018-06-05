استقالة محامي رئيس وزراء ماليزيا السابق قبيل مثول زوجته أمام جهاز الكسب غير المشروع

استقال محامون لدى رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق، في وقت تستعد زوجته للإدلاء بشهادتها إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع، في إطار تحقيق يتعلق بوحدة سابقة لصندوق للدولة المعروف ب"أم دي بي1".
وينتظر أن تتوجه روسمة منصور زوجة نجيب عبد الرزاق إلى مقر هيئة مكافحة الفساد الماليزية، حيث سيتم تسجيل شهادتها، ذات الصلة بشبهات تحويل أكثر من 10 ملايين دولار من وحدة صندوق الدولة.
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والمبلغ هو جزء من ملايين الدولارات التي يزعم انها سحبت من صندوق للدولة أحدثه نجيب، في فضيحة بقيت تلاحق الرجل على مدى السنوات الثلاث الماضية، من أصل عشر سنوات قضاها في الحكم، وكانت الفضيحة السبب في عدم تصويت الناخبين له في انتخابات التاسع من مايو الماضي.
وينفي نجيب باستمرار قيامه بأي تجاوز، وقد تمت تبرئة ساحته خلال تحقيق أجري قبل مدة. ويبرر المحامون وعددهم ثلاثة الاستقالة بسبب فشلهم في التوصل إلى أرضية مشتكرة مع نجيب عبد الرزاق بخصوص مسائل عدة.
وكان نجيب عبد الرزاق أصدر سلسلة بيانات للمحققين في جهاز مكافحة الكسب غير المشروع، ولكن الأنظار تحولت إلى زوجته، بعد أن اكتشفت الشرطة مئات الحقائب الفاخرة ومخبإ للمجوهرات خلال مداهمة شقق يملكها نجيب عبد الرزاق وعائلته. وقالت الشرطة إنها حجزت أكثر من 28 مليون دولارا نقدا وأكثر من اربعمائة حقيبة.