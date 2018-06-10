شاهد: صلاح يشارك المنتخب المصري أخر حصة تدريبية باستاد القاهرة

أجرى المنتخب المصري لكرة القدم آخر حصة تدريبية له بالقاهرة بحضور كامل تشكيلته بما فيهم مهاجم نادي ليفربول محمد صلاح الذي أصيب الشهر الماضي. ووصل منتخب الفراعنة ظهر الأحد إلى روسيا للمشاركة في فعاليات كأس العالم 2018 في الفترة ما بين 14 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز.
وظهر نجم المنتخب المصري بصحة جيدة خلال الدورة التدريبية الأخيرة التي جرت مساء يوم السبت في ملعب القاهرة قبل انطلاق منافسات مونديال روسيا 2018. ويطير المنتخب المصري إلى روسيا الأحد.
وأعرب هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح عن ثقته في التشكيلة وأنه سيكون جاهزاً بما يكفي للمشاركة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم ضد منتخب أوروغواي المقررة يوم الجمعة 14 يونيو/حزيران بمدينة يكاتيرينبورغ في روسيا.
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صلاح سيكون جاهزاً لمباراة مصر أمام روسيا
هذا وكان محمد صلاح البالغ من العمر 25 عاما قد أصيب نهاية الشهر الماضي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا مع ناديه ليفربول الانجليزي بعد حركة "غير رياضية" أثارت الجدل تلقاها من مدافع النادي الإسباني ريال مدريد سيرجيو راموس سببت له مشكلة في الكتف. واضطر صلاح للسفر إلى اسبانيا للعلاج قبل بداية منافسات كأس العالم.
وغادر محمد صلاح خلال النصف الأول من المباراة التي خسرها ليفربول بثلاثة أهداف لهدف أمام ريال مدريد. ويتوقع المهاجم أن يلعب دورا كبيرا في أول مباراة منتخب الفراعنة في روسيا.