3 رواد ينطلقون في رحلة 6 أشهر إلى الفضاء

انطلق ثلاثة رواد فضاء من مركز بايكونور الفضائي اليوم الأربعاء 6 يونيو / حزيران إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ فضائي.
وسيبقى الطاقم، المؤلف من رائدة الفضاء سيرينا أونون-تشانسلور التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ورائد الفضاء الروسي سيرجي بروكوبيف ورائد الفضاء الألماني الكسندر جيرست من وكالة الفضاء الأوروبية، على متن محطة الفضاء الدولية لمدة تزيد عن خمسة أشهر.
المزيد من الأخبار على يورونيوز عربي:
الصين تطلق قمرا صناعيا لاستكشاف الجزء المظلم من القمر
وفاة "آلان بين".. رابع رائد فضاء مشى على سطح القمر
اكتشاف حقلٍ من كثبان الميثان على سطح الكوكب البارد بلوتو
وسيقضي الطاقم يومين في المدار قبل الالتحام مع محطة الفضاء الدولية صباح يوم الجمعة لينضموا إلى رائدي الفضاء ريكي أرنولد ودرو فوستل من ناسا بالإضافة إلى رائد الفضاء الروسي أوليج أرتيمييف.