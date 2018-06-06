رئيس الخطوط الجوية القطرية يعتذر عن تصريحات "تُميز بين الجنسين"

اعتذر أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية الأربعاء عن قوله إنه لا يمكن لامرأة أن تؤدي عمله. وقال الباكر أنه كان يقصد المزاح من خلال التصريحات التي أدلى بها في ختام ملتقى دولي لشركات الطيران الثلاثاءموضحا ان تصريحاته أخرجت عن سياقها.
ودافع الباكر عن سجل شركته في التنوع بين الجنسين، قائلا إن 44 بالمئة من العاملين بالشركة من النساء ومنهن من تشغل مناصب رفيعة.
وقال في مؤتمر في سيدني "بصراحة تامة أعتقد أن الصحافة أخرجت ذلك عن سياقه... قامت بتضخيم الأمر. لم تكن سوى مزحة. لم أقصده على النحو الذي فُهم به... أعتذر عن ذلك".
وكانت تصريحات الباكر جاءت في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي يضم عدة شركات للطيران بعد لحظات من انتخابه رئيسا للاتحاد.
وكانت قضية الاختلال بين الجنسين في العمل بمجال الطيران موضوعا ساخنا في الاجتماع السنوي للاتحاد، إذ لا يشكل النساء سوى ستة فقط من بين 280 رئيسا تنفيذيا لشركات الطيران.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي الثلاثاء عن توظيف النساء في شركات الطيران في الشرق الأوسط وعن السبب في عدم استطاعة المرأة أن تؤدي عمله كرئيس تنفيذي، قال الباكر "بالطبع لابد وأن يشغله رجل لأنه منصب ملئ بالتحديات".
اقرأ أيضا على يورونيوز:
الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية يطلق تصريحات مثيرة للجدل بشان المساواة بين الجنسين
القطرية متخوفة من سنة ثانية من الخسائر بسبب أزمة الخليج
وقال في وقت لاحق إن الخطوط الجوية القطرية هي الشركة الأولى في المنطقة التي تلحق المرأة بوظيفة طيار.
وأثارت تصريحاته انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وردا على سؤال في مؤتمر الأربعاء عما إذا كان يعتقد حقا أن الرجال فقط يستطيعون القيام بعمله، قال الباكر "لا. لا اعتقد ذلك. في الواقع فإن غالبية المساهمين في الخطوط الجوية الإيطالية دفعوا بنساء للتنافس على منصب الرئيس التنفيذي للشركة ونحن (الشركة القطرية) كأصحاب حصة أقلية نشجع ذلك بقوة".