رئيس الخطوط الجوية القطرية يعتذر عن تصريحات "تُميز بين الجنسين"

اعتذر أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية الأربعاء عن قوله إنه لا يمكن لامرأة أن تؤدي عمله. وقال الباكر أنه كان يقصد المزاح من خلال التصريحات التي أدلى بها في ختام ملتقى دولي لشركات الطيران الثلاثاءموضحا ان تصريحاته أخرجت عن سياقها.

ودافع الباكر عن سجل شركته في التنوع بين الجنسين، قائلا إن 44 بالمئة من العاملين بالشركة من النساء ومنهن من تشغل مناصب رفيعة.