يوم أهدت السعودية حقائب مجوهرات إلى وفد أوباما

جاء في كتاب بن رودس مستشار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما غداة نشره تحت عنوان: "العالم كما هو" أن الوفد الأمريكي تلقى خلال زيارة أوباما إلى العربية السعودية سنة 2009 هدايا دبلوماسية فاخرة جدا من سلطات الرياض، تعبيرا عن الترحيب بالأمريكيين، ووفق صحيفة الغارديان البريطانية فإن الوفد تلقى حقائب مجوهرات عدة، وأن بن رودس كان من بين الذين تلقوا تلك الهدايا، التي يفوق ثمن بعضها العديد من آلاف الدولارات.

رشوة أم هدية؟

ويروي بن رودس في كتابه أن المسؤولين الأمريكيين نقلوا بعد استقبالهم إلى مكان إقامتهم في مجمع للملك وسط الصحراء، حيث وجد في مأواه حقيبة مليئة بالمجوهرات، اعتقد في البداية أنها محاولة لرشوته، علما وأنه كان في تلك الفترة بصدد كتابة خطاب أوباما الشهير في القاهرة، والذي كان سيلقيه أوباما لاحقا في العاصمة المصرية، والذي توجه من خلاله إلى العالم الإسلامي، ولكن بن رودس أدرك فيما بعد أن أعضاء آخرين في الوفد تلقوا هدايا مشابهة، موضحا للغارديان أن الهدايا الثمينة سلمت كلها إلى مكتب البروتوكول، المكلف بتلقي الهدايا وحفظها في أرشيف الهدايا الدبلوماسية.