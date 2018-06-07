الحضري..حامي عرين المنتخب المصري الساعي لتحطيم رقم غينيس

أصبح حارس مرمي المنتخب المصري لكرة القدم عصام الحضري قاب قوسين أو أدنى من دخول التاريخ الرياضي باقترابه من كسر الرقم القياسي لأكبر لاعب يشارك بنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

الحضري الذي أتم عامه الخامس والأربعين بصدد تحطيم الرقم المسجل باسم الحارس السابق لمنتخب كولومبيا فريد موندراغون الذي لعب بنهائيات العام 2014 وهو في عمر الثالثة والأربعين.

اللاعب رقم ثلاثة في قائمة أكبر من لعبوا بكأس العالم هو المهاجم الكاميروني روجيه ميلا، الذي شارك في آخر لقاءات فريقه بدوري المجموعات بكأس العالم في العام 1994 بل وأحرز هدفاً ليصبح أكبر من سجل أهداف بتاريخ كأس العالم.

إلا أن موندراغون وميلا لعبا لدقائق معدودة وعلى سبيل التكريم لكسر الرقم القياسي، وهو ما يختلف بالنسبة للحضري الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب المصري وحارسه الأول الذي ساهم بشكل كبير في صعوده للمباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية العام الماضي.

كذلك لعب الحضري بشكل أساسي خلال المباريات الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وعلى الرغم من انتهاج الجهاز الفني المصري لسياسة تدوير الحراسة خلال المباريات الودية التحضيرية للبطولة، إلا أن مستوى الحضري وخبرته تجعله الأوفر حظاً ليكون الحارس الأساسي خلال كأس العالم.

أبرز اللحظات في مسيرة الحضري

وظهر اللاعب في قمة لياقته البدنية خلال لقاء منتخب مصر الودي أمام المنتخب الكولومبي في الأول من يونيو-حزيران الماضي الذي انتهى بالتعادل السلبي.

ولم يكتف الحضري بالتواجد بتدريبات المنتخب ونادي التعاون الذي يلعب له بالدوري السعودي، بل دخل بمعسكر مغلق بصحبة مدرب حراس مرمى منتخب مصر أحمد ناجي بعد انتهاء الموسم الكروي بالسعودية بينما خلد لاعبون دوليون آخرون للراحة.

وتمكن الحضري من إنقاص وزنه بشكل ملحوظ خلال المعسكر قبل أن ينضم لبقية زملائه بمعسكر تحضيرات المنتخب الوطني قبيل كأس العالم بروسيا.

ويملك الحضري سجلاً طويلا من البطولات الدولية والمحلية، حيث كان أحد الأعمدة الأساسية للجيل الذهبي للمنتخب المصري الذي فاز بكأس الأمم الإفريقية لثلاث مرات على التوالي أعوام 2006 و2008 و2010.

كذلك فاز الحضري بثمان ألقاب للدوري المصري وأربع بطولات لدوري أبطال إفريقيا ومثلهم من بطولات كأس مصر بصحبة النادي الأهلي.

وفاز الحضري بلقب كأس سويسرا بصحبة نادي سيون الذي لعب له بين عامي 2008 و2009 ولقب الدوري السوداني برفقة نادي المريخ في العام 2011.