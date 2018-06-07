فيسبوك تعترف بتسريب بيانات المستخدمين لأربع شركات صينية من بينها هواوي

بعد الفضيحة التي عصفت بإدارة موقع فيسبوك بشأن تسريب بيانات المستخدمين لشركة استشارات سياسية بريطانية متهمة بالتدخل للتأثير على الناخبين الأمريكيين، اعترفت إدارة فيسبوك بتسريب بينات مستخدميها إلى أربع شركات صينية أخرى على رأسها شركة هواوي، ثالث أكبر منتج في العالم للهواتف المحمولة.

وذكرت فيسبوك أن هواوي ومجموعة لينوفو لتصنيع أجهزة الكمبيوتر وشركتي أوبو وتي.سي.إل كورب للهواتف المحمولة من بين نحو 60 شركة على مستوى العالم حصلت على حق الوصول إلى بعص بيانات المستخدمين بعد توقيع عقود تقدم بموجبها خدمات على غرار فيسبوك لمستخدميها.

وتخضع شركة هواوي لتدقيق من أجهزة المخابرات الأمريكية بسبب مخاوف أمنية.

وذكرت فيسبوك أن أكثر من نصف هذه الشراكات انتهت. وأضافت أنها ستنهي الاتفاق مع هواوي هذا الأسبوع كما ستنهي الشراكات الثلاث الأخرى مع الشركات الصينية.

وأثار أعضاء في الكونجرس الأمريكي مخاوف بعد أن تحدث تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن هذه العقود يوم الأحد، وقالوا إنه يمكن الاطلاع على بيانات أصدقاء المستخدمين دون موافقتهم الصريحة.

ونفت فيسبوك ذلك وقالت إن معرفة البيانات ستسمح لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي بالوصول إلى خصائص الحساب على الهواتف المحمولة.

ويقول مسؤولو المخابرات الأمريكية إن الشركات الصينية تتيح الفرصة للتجسس وتهدد البنية التحتية الأمريكية، وهو ما تنفيه بكين دوما.

ولا تزال أصداء تسريب فيسبوك لبيانات نحو 87 مليون مستخدم لشركة كمبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية تدوي بمختلف بقاع العالم، وهي الفضيحة التي أجبرت المؤسس والرئيس التنفيذي للموقع، مارك زوكربرغ على اللمثول والشهادة أمام كل من الكونغرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي لتوضيح سياسات فيسبوك المستقبلية للحيلولة دون تكرار تسريب بينات رواد الموقع.

وتٌتهم أناليتيكا، التي تعاقد معها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016، باستخدام بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم في التأثير على نتائج الانتخابات.

كذلك اتُهم فيسبوك بالسماح لجهات روسية بالتدخل في نتائج نفس الانتخابات عن طريق إشاعة اخبار مفبركة على الموقع، وخاصة بعد اعتراف زوكربرغ بعدم بذل إدارته للجهد الكافي لمنع تلك التدخلات غير المباشرة.

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اعتراف كمبريدج أناليتيكا

واعترف ألكسندر نيكس الرئيس التنفيذي السابق للشركة الأربعاء بأنها حصلت على البيانات الشخصية لملايين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من ألكسندر كوجان الباحث المتورط في هذه الفضيحة، وذلك خلافا لما كان أدلي به أمام البرلمان.

الرئيس التنفيذي السابق لكمبردج أناليتيكا، ألكسندر نيكس

ونفت كمبردج أناليتيكا أن تكون استخدمت البيانات في عملها في الحملة الانتخابية الناجحة للرئيس الأمريكي.

وفي إفادة سابقة نفى نيكس أمام لجنة الإعلام في البرلمان حصول الشركة على بيانات من الباحث كوجان المتورط في الفضيحة.

لكنه عاد يوم الأربعاء ليقول إنه تسلمها من كوجان.

وقال إنه كان يعتقد أن السؤال الموجه إليه هو ما إذا كانت كمبردج أناليتيكا ما زالت تحتفظ بالبيانات التي قدمها هذا الباحث.

ونفى نيكس أن يكون قد ضلل النواب البريطانيين قائلا إن الشركة محت البيانات التي لا حاجة لاستخدامها.