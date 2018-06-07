تعرف على مراكز الدول العربية في ترتيب مؤشر السلام العالمي

نشر معهد الاقتصادات والسلام تقريره السنوي الذي يعنى بترتيب الدول من حيث السلام، تقريره السنوي "المؤشر العالمي للسلام 2018"، مقدما تحليلا للأوضاع في 163 دولة حول العالم.

ويستطلع المعهد أحوال ما يقارب 99.7% من سكان العالم، بالاعتماد على 23 مؤشرا نوعيا وكميا، ويقيس حالة السلام معتمدا على 3 نقاط، هو مستوى السلامة والأمن المجتمعيين، أحوال الصراع الداخلي والدولي، ومقدار العسكرة.