الكوكايين..تلك التجارة الرائجة في أوروبا..تعرّف على الأسباب

كشف تقرير أوروبي صدر مؤخرا عن أن حجم سوق المخدرات في دول الاتحاد الأوروبي تعرف تزايدا معتبرا..التقرير الذي أصدره المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان والشرطة الأوروبية أكد على أن الكوكايين الموزّع في أوروبا بلغ درجة من التوفر في الأسواق هي الأعلى منذ عشر سنوات.
وأضاف التقرير الصادر عن المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان والشرطة الأوروبية "يوروبول" أن أسواق المخدرات تشكل سوقا هي الأكثر ربحية وتثير قلقا معتبرا لأنها تهدد الأمن الأوروبي ".
في هذا المركز ببروكسل يتعرف الزائرون إلى مدى عواقب الإدمان على المخدرات. تعرض سليمان قبل عشر سنوات إلى حادث بمكان عمله. ومن حينها وقع هذا الرجل في فخ إدمان المخدرات والكوكايين.
ويقول سليمان وهو عامل بناء مدمن على المخدرات
"من الصعوبة بمكان التوقف عن إدمان الكوكايين.حطمتني..كما تحطمني دوما.. إنني أصرف كل أموالي لاستهلاكها."
وحسب التقرير ذاته فإن هذه المخدرات المصنوعة من ورق الكوكا، وخصوصا في بوليفيا وكولومبيا والبيرو "يتعاطاها مليونان و300 ألف أوروبي"، أي ما نسبته 2 % ممن هم بين الخامسة عشرة والرابعة والثلاثين.
في هذا المركز، يمكن للمدمنين أن يأخذوا قسطا من الراحة وأن يتناولوا الطعام والاستفادة من المعدات الطبية أيضا سوى أن الموظفين هنا، أكدوا لنا المخاوف التي تنتابهم بسبب التقرير الذي أصدره المركز الأوروبي للمخدرات و الإدمان.
وحسب آخر المعطيات الواردة في تقرير المرصد لسنة 2015 تبلغ نسبة هذا المنتوج الذي يصل إلى أوروبا 80 بالمائة من إجمالي كميات الحشيش الواردة على مختلف الدول بذات القارة.
ويقول برونو فالكينيرز-مسؤول الاتصال بمؤسسة ترانزيت
"نرى حاليًا أن 41٪ من القادمين إلينا يصرحون لنا أنهم يتعاطون الكوكايين أوصخرة الكوكايين.وهذا يشهد ارتفاعا واضحا منذ سنتين أو ثلاث سنوات.
ووفقا للتقرير السنوي للمرصد فقد استخدم أكثر من مليوني أوروبي الكوكايين خلال العام الماضي. أي ما يقرب من 17 مليون مستهلك لا يزال القنب المخدر الأكثر استهلاكا في أوروبا.
لكن السلطات قلقة بشأن تطوير العقاقير الاصطناعية فقد تم اكتشاف 51 مادة جديدة في العام الماضي. ويؤكد مدير اتحاد مؤسسات مكافحة المخدرات في بروكسل على وجه الخصوص خطر الفانتانيل وهو أقوى بخمسين مرة من الهيروين.
يقول سباستيان الكسندر-مديراتحاد مؤسسات مكافحة المخدرات في بروكسل
"المشكلة تكمن في نوع المخدرات التي تنتشر في الشوارع، فلا نعرف نوعية ما يستهلك حقا.. فضلا عن ذلك فإننا نشهد تزايدا معتبرا في أخطار الجرعة الزائدة القاتلة للمستهلك".
وتحدّث التقرير أيضا عن مرونة في شبكات التوزيع يعتمدها المهرّبون من أميركا اللاتينية إلى أوروبا بما يتلاءم مع تغيّرات السوق. كما شددت دراسة المركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان على استمرار الارتفاع في عدد الوفيات بسبب الجرعات الزائدة. أكثر من 9000 شخص فقدوا حياتهم.
ففي العام 2016 ضبطت سلطات دول الاتحاد الأوروبي 98 ألف عملية تهريب، مقابل 90 ألفا في العام 2015. وفي 2016 بلغ عدد عمليات ضبط المخدرات في أوروبا حوالي مليون عملية، إلا أن النسبة الأكبر من العمليات تمت في إسبانيا وبريطانيا بنسبة 66%.. وقال المرصد إن إسبانيا ما تزال البوابة الرئيسية لمرور الحشيش.
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