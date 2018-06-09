قالت وزارة العدل الأمريكية إن هيئة محلفين اتحادية أدانت يوم الجمعة ضابطا سابقا بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بتهمة تتعلق بالتجسس لنقله وثائق سرية للصين.
إدانة ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالتجسس لصالح الصين
إدانة ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالتجسس لصالح الصين
وأضافت الوزارة في بيان إن هيئة المحلفين في فيرجينيا أدانت كيفين مالوري(61 عاما) بنقل معلومات دفاعية لمساعدة حكومة أجنبية واتهامات أخرى ويواجه الحكم عليه بأقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة عند محاكمته في 21 سبتمبر أيلول.
وقال مسؤول أمريكي مطلع على القضية إن هذه القضية مثلت خرقا أمنيا خطيرا سلط الضوء على الجهود الحثيثة للمخابرات الصينية لجمع أسرار أمريكية حساسة.
ووجد المسؤولون أربع وثائق، من بينها ثلاث وثائق تضمنت معلومات سرية، مخزنة على هاتف محمول حصل عليه مالوري من أجل الاتصالات السرية من مايكل يانغ الذي التقى معه مالوري عندما سافر إلى شنغهاي في مارس آذار وأبريل نيسان 2017 حسبما أشارت وثائق بالمحكمة.
وقال البيان إن مالوري أبلغ مكتب التحقيقات الاتحادي إنه استنتج أن يانغ يعمل لدى جهاز مخابرات جمهورية الصين الشعبية.
وأضاف أن احدي الوثائق التي كانت موجودة على الهاتف "تضمنت معلومات فريدة تحدد هوية المصادر البشرية التي كانت تساعد الحكومة الأمريكية".
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المصدر: رويترز