مكسيكيون يحتجون على انتشار ثقافة السيارات بركوب الدرجات عراة

تظاهر المئات من الدراجين في شوارع العاصمة مكسيكو احتجاجا على غزو السيارات لطرق المدينة. الدراجون أرادوا إسماع صوتهم للسلطات فخرجوا إلى الشوراع عراة فيما وضع البعض الآخر طلاء على جسمه من أجل إعطاء هذه التظاهرة ثقلا خاصا.
وطالب الدراجون المتظاهرون بتخصيص أماكن لهم في شوارع مدينة مكسيكو ومحاربة ثقافة السيارات في المدن الكبرى المزدحمة وطلب حقوق الدراج.
واشتكى المشاركون في المظاهرة من نقص كبير في "حقوق الدراجات" وسوء وضع شوارع مكسيكو سيتي التي وصفت بالفوضوية، حيث تستخدم حوالي 8 ملايين مركبة شوارع المدينة في اليوم مما يجعل ركوب الدراجة في وسط المدينة أمرا صعبا.
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ومع هذا حققت مدينة مكسيكو تقدما كبيرا منذ أن وصفتها الأمم المتحدة بأنها المدينة الأكثر تلوثا على سطح الكوكب في التسعينات. ولديها واحدة من أكبر مخططات لتقاسم الطرقات بين الدرجات والسيارات.
وقامت المدينة مؤخراً بتهيئة حوالي 160 كيلومتراً من ممرات الدراجات في محاولة لمكافحة ثقافة السيارات في المدينة.