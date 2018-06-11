ترامب يدعو إلى التوقف عن ممارسة التجارة "غير العادلة"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ العجز التجاري الذي تعاني منه بلاده ناتج عمّا وصفه بـ "التجارة غير العادلة" حيث نشر عدة تغريدات على حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي انتقد فيها حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي بسبب العجز التجاري الأميركي عقب اجتماع قمة مثير للانقسام لمجموعة السبع في كندا.

وقال ترامب إن "التجارة النزيهة يُطلق عليها الآن التجارة الحمقاء إن لم تكن متبادلة، مضيفا أنه "ليس عدلا بالنسبة للشعب الأميركي أن يبلغ العجز التجاري 800 مليار دولار".