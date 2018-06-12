ألمانيا: إصابة طلاب بريطانيين في حادث اصطدام حافلة بسيارة

أصيب أحد عشر شخصا بينهم تسعة طلاب بريطانيين في حادث اصطدام سيارة بحافلة ذات طابقين كانت تقل 73 طالبًا بالقرب من بلدة فورنباخ بجنوب غرب ألمانيا.
وحسب الشرطة الألمانية، فقد وقع الحادث عندما فقد سائق السيارة، الذي يبلغ من العمر 90 عاما التحكم في سيارته والسيطرة عليها، مما أدى إلى انحرافها نحو الطريق المعاكس والاصطدام بواجهة الحافلة التي كانت تقل طلابا تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، كانوا يقومون برحلة مدرسية حيث أكدت الشرطة أنهم كانوا يتجهون إلى منطقة "بلاك فوريست" في تريبيرغ، قادمين من تيتيسي.
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وحسب رجال الشرطة، الذين فتحوا تحقيقا في الحادث، فقد أصيب سائق السيارة وأحد سائقي الحافلة بجروح بالغة، وتمّ نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية. كما تمّ فتح خلية نفسية للتكفل بالطلبة الذين أثر الحادث المفاجئ على معنوياتهم.
وأظهرت الصور التي تداولتها وسائل الإعلام الأضرار التي خلفها التصادم على مستوى الجانب الأمامي الأيسر من الحافلة وفي مقدمة السيارة.